Radiozender KINK heeft een nieuwe themazender gestart: KINK 90’s. De radiozender is te beluisteren via Internet en DAB+.

90’s

Op de nieuwe radiozender is alternatieve popmuziek te horen uit de jaren negentig. De radiozender is te beluisteren via DAB+ op kanaal 9C en via Internet. In de digitale ether (DAB+) neemt de radiozender de plek in van K-ROCK. Het ziet er naar uit dat deze radiozender geheel verdwijnt want via Internet is op de livestream het geluid van KINK te horen.

Themazenders

Naast de themazender 90’s heeft KINK ook de themazenders 80’s en Distortion. Meer informatie op de website van KINK.