KINK DISTORTION is na een afwezigheid van een aantal weken weer te horen via de digitale ether (DAB+).

KINK DISTORTION

KINK DISTORTION is er voor de liefhebbers van het hardere werk. Het station eert iconen als Slayer en Metallica, maar staat ook vol in het nu met aandacht voor acts als Parkway Drive, Beartooth en Bring Me The Horizon.

DAB+

Sinds 18 oktober was de radiozender te horen via de digitale ether (DAB+). Na een aantal weken werden de uitzendingen van KINK DISTORTION op DAB+ weer gestaakt. Het is niet duidelijk waarom de radiozender uit de ether werd gehaald. Sinds vandaag is de radiozender weer te beluisteren via DAB+. De radiozender maakt gebruik van capaciteit op het digitale netwerk van MTVNL en is te vinden op kanaal 7D

Aanbod

Naast de hoofdzender KINK zijn vanaf nu de themazenders DISTORTION en Classics te beluisteren via DAB+. Daarnaast is KINK nog actief met de themazender K-ROCK in de digitale ether.