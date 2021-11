Per vandaag is het themakanaal KINK Classics te horen via de digitale ether (DAB+). De themazender is in grote delen van Nederland te horen via DAB+.

KINK DNA Classics

KINK DNA Classics begon op 1 mei 2019 met haar uitzendingen via Internet. Het themakanaal zendt alternatieve classics uit zoals die in het verleden ook op het “oude” KINK FM waren te horen. De zender is nu omgedoopt tot KINK Classics en ook via de digitale ether te beluisteren.

DAB+

In grote delen van Nederland is KINK Classics te horen via DAB+ via het netwerk van aanbieder MTVNL op kanaal 7D. De radiozender zendt uit in een kwaliteit van 64 kbps. In de toekomst gaat de radiozender nog meer aanbod in de digitale ether toevoegen. De radiozender heeft drie kanalen verworven op een nieuw landelijk DAB+-netwerk op kanaal 9C.

“Prachtige aanvulling”

“KINK Classics is er voor iedereen die wil horen wat er voor Arctic Monkeys en De Staat was“, licht programmadirecteur Michiel Veenstra toe. “Met klassiekers van belangrijke gitaaracts als Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Joy Division, David Bowie, Radiohead en Nirvana is KINK Classics een prachtige aanvulling op wat op KINK zelf al te horen is en met de DAB+ dekking voor meer luisteraars bereikbaar“.

Uitbreiding

Op het netwerk van MTVNL zijn onlangs diverse nieuwe radiozenders toegevoegd zoals Magic FM, Arrow Classic Rock Radio, Tomorrowland One World Radio en vorige week nog Sunlite. Per vandaag, dinsdag 16 november, is KINK Classics te horen.