Arrow Classic Rock nu vrijwel landelijk te beluisteren via DAB+

Arrow Classic Rock is vanaf nu weer vrijwel landelijk te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

DAB+

Sinds januari 2020 was de radiozender Arrow Classic Rock na enige tijd afwezigheid weer in delen van Nederland te beluisteren via de digitale ether. De radiozender maakt hiervoor gebruik van twee regionale netwerken in Noord/Oost Nederland en Zuid Nederland. De radiozender staakte in 2017 haar landelijke verspreiding via DAB+.

MTVNL

Vanaf nu kan er weer in vrijwel heel Nederland via DAB+ worden geluisterd naar Arrow Classic Rock. De radiozender huurt capaciteit bij de exploitant MTVNL dat beschikt over een vrijwel landelijk dekkend netwerk via DAB+. Dit betekent dat de radiozender ook weer in de Randstad via DAB+ is te ontvangen. Alleen in Zeeland en een aantal Waddeneilanden is er geen ontvangst mogelijk. MTVNL zendt uit via kanaal 7D. Er wordt uitgezonden met een bitrate van 64 kbps.

Daarnaast blijft de radiozender uitzenden via diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

25 Jaar

De vrijwel landelijke dekking van de radiozender via de digitale komt op een mooi moment voor de radiozender. Arrow Classic Rock bestaat dit jaar 25 jaar.

Afbeelding:

DAB+-dekking per 18 juni