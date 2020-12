Nieuwe vormgeving en programmering voor Arrow Classic Rock

Arrow Classic Rock heeft sinds deze week een vormgeving gekregen. Daarnaast zijn er nog meer wijzigingen doorgevoerd.

Vormgeving

Sinds deze week beschikt radiozender Arrow Classic Rock over een nieuwe vormgeving. De nieuwe vormgeving is gemaakt door SOB Audio. Martin Stoker is de station-voice van de rockzender.

Radio Netwerk Nederland

De productie van de radiozender is vanaf nu in handen van het bedrijf Radio Netwerk Nederland. Radio Netwerk Nederland heeft voor de radiozender een compleet nieuwe uitzendstraat gebouwd. Tevens verzorgt het bedrijf het technische beheer, de webstreams en het audiotransport naar diverse aanbieders.

Programmering

Er zijn ook wijzigingen doorgevoerd in de programmering van de radiozender. Zo is het radioprogramma ‘Arrow Bluesbox’ (elke woensdagavond tussen 21-22 uur) van Gerry Jungen niet meer te horen op Arrow Classic Rock. Dit programma is vanaf nu te beluisteren via de radiozender Arrow Bluesbox. Deze radiozender is in delen van Nederland te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet. Op Arrow Classic Rock is op dit tijdstip nu Bluestown Music Radio te horen.

25 jaar

Volgend jaar bestaat Arrow Classic Radio 25 jaar. 2021 wordt door de radiozender dan ook gebombardeerd tot ‘Jaar van de luchtgitaar’. Vanaf januari kiest de radiozender iedere week een inzending van een luisteraar die een filmpje heeft gemaakt en die maakt een kans om in de AIR GUITAR TOP 50 te komen met zijn óf haar filmpje. Meer informatie hierover volgt spoedig.

Luisteren

Arrow Classic Rock zelf is in heel Nederland te beluisteren via (digitale) radiopakketten en in Zuid, Oost en Noord-Oost Nederland via DAB+. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

Sociale media: