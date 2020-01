Arrow Classic Rock in delen van Nederland weer te horen via DAB+

Sinds vandaag is Arrow Classic Rock in delen van Nederland weer te horen via de digitale ether (DAB+).

Delen van Nederland

De radiozender is in Oost en Noordoost Nederland te ontvangen via kanaal 6B en in Noord-Brabant en Limburg via kanaal 7A. Arrow Classic Rock staakte in september 2017 haar uitzendingen via DAB+. De radiozender huurde toen capaciteit op het DAB+-netwerk van landelijke commerciƫle radiozenders. De overeenkomst tussen Arrow Classic Rock en verhuurder BNR Nieuwsradio kwam in september 2017 tot een einde. Sindsdien wordt deze capaciteit gebruikt door Groot Nieuws Radio.

“Te duur”

Arrow Classic Rock gaf eerder te kennen dat het uitzenden via DAB+ te duur zou zijn en te weinig luisteraars zou opleveren. Sinds vandaag is de radiozender in delen van Nederland toch weer te ontvangen via DAB+. De radiozender maakt gebruik van netwerken die worden gebruikt door regionale (commerciƫle) radiozenders.

Capaciteit

Volgens Nico Silvius, directeur van zenderexploitant Radio Netwerk Nederland, is er capaciteit verkregen via andere vergunninghouders op de twee kavels. “Arrow Classic Rock heeft Radio Netwerk Nederland gevraagd om te kijken om bij de diverse vergunninghouders 8kb aan digitale capaciteit weg te halen en dat bij elkaar maakt een nieuw kanaal in kavel 6B“, aldus Silvius tegenover deze website.

Hierdoor zenden radiozenders als RADIONL Apeldoorn, RADIONL Twente en RADIONL Groningen en Grunn FM nu uit met een uitzendkwaliteit van 48 kbps in plaats van 64 kbps. Arrow Classic Rock zendt uit met een kwaliteit van 64 kbps.

Signaal

“Het signaal van Arrow Classic Rock wordt door Radio Netwerk Nederland opgehaald in Den Haag en bij de zenderexploitant in Sneek bewerkt en naar Broadcast Partners verzonden om het DAB+-muxen te zetten”, aldus Silvius.

Randstad

In grote delen van de Randstad zal Arrow Classic Rock voorlopig niet te horen zijn. In delen van de Zuidelijke en Oostelijke Randstad is ontvangst via DAB+ wel mogelijk.

De radiozender is landelijk te ontvangen via de kabel en wereldwijd via Internet. Meer informatie over de ontvangst van de radiozender via de website van de radiozender.

