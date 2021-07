Tomorrowland One World Radio gestart via DAB+ in Nederland

Sinds vandaag is de radiozender Tomorrowland One World Radio te beluisteren via DAB+ in een groot deel van Nederland.

Tomorrowland

Het festival Tomorrowland, dat wordt gehouden in België, bestaat al meer dan 15 jaar. Door kenners wordt het festival als beste dance-festival ter wereld gezien. Het festival heeft sinds begin 2019 ook een eigen radiozender: One World Radio. One World Radio zendt exclusieve mixes, nieuwe tracks en de beste hits uit het bestaan van het festival.

DAB+

Sinds februari van dit jaar is de radiozender weer te horen in Vlaanderen via DAB+. Per vandaag is de radiozender ook in een groot deel van Nederland te beluisteren via de digitale ether. De radiozender maakt gebruik van digitale ethercapaciteit van aanbieder MTVNL en is vrijwel landelijk te beluisteren via kanaal 7D. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

Samenwerking Qmusic

Qmusic meldt vandaag dat de radiozender mediapartner is geworden van het fesrtival Tomorrowland. Dave Minneboo, Programmadirecteur Qmusic: “Tomorrowland is een instituut op het gebied van dance en een prachtig merk om aan verbonden te zijn. Ik ben dan ook supertrots dat we een meerjarige samenwerking aangaan, waarbij we onze luisteraars mooie content en de unieke Tomorrowland-ervaring kunnen aanbieden.”

De samenwerking start met een actie rondom het tweedaagse digitale festival Tomorrowland Around The World 2021, dat op 16 en 17 juli online plaatsvindt. Luisteraars van Qmusic maken vanaf 12 juli kans om deze ervaring mee te maken en andere mooie prijzen