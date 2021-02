Tomorrowland One World Radio is terug via DAB+ in Vlaanderen

Sinds vrijdag is in Vlaanderen de radiozender Tomorrowland One World Radio weer te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

Tomorrowland

Het festival Tomorrowland, dat wordt gehouden in Belgiƫ, bestaat al meer dan 15 jaar. Door kenners wordt het festival als beste dance-festival ter wereld gezien. Het festival heeft sinds begin 2019 ook een eigen radiozender: One World Radio. One World Radio zendt exclusieve mixes, nieuwe tracks en de beste hits uit het bestaan van het festival.

DAB+

De radiozender heeft bij de start in februari 2019 al een half jaar uitgezonden via DAB+ in Vlaanderen. Sinds vrijdag is de radiozender weer te beluisteren via de digitale ether in Vlaanderen via de kanalen 5A en 5D. Ontvangst van de radiozender is ook mogelijk in delen van Zuid-Nederland. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.