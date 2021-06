Magic FM van start via DAB+ en Internet

Nederland is per vandaag een radiozender rijker. Magic FM is van start gegaan via DAB+ en Internet.

40+-ers

Magic FM richt zich met haar muziekformat op 40+-ers. “De perfecte muziekmix voor de 40-plusser die van ├ęchte muziek houdt. 24/7 non-stop juweeltjes uit de popgeschiedenis, eendagsvliegen en echte radio klassiekers. Radio met een heel hoog ‘oh ja!’ gehalte“, aldus de radiozender in een persbericht.

DAB+

De radiozender is per vandaag in een groot deel van Nederland te beluisteren via DAB+. De zender maakt hiervoor gebruik van het DAB+-netwerk van MTVNL. Dit netwerk is in een groot deel van Nederland te beluisteren via kanaal 7D. Er wordt uitgezonden met een bitrate van 64 kbps.

Internet

Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. Daarnaast beschikt de radiozender ook over een eigen app voor de mobiele telefoon. De app is te vinden in de Google Playstore en de Apple Appstore.

Magic FM wordt geproduceerd door hetzelfde bedrijf achter onder andere de radiozenders RADIONL, Waterstad FM, Joy FM en Tukker FM.

Meer informatie via de website van de radiozender.