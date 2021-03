Tukker FM breidt etherdekking via FM uit

Sinds vandaag is Tukker FM ook in de regio Zwolle via de FM te beluisteren. De radiozender is hiermee in vrijwel geheel de provincie Overijssel te beluisteren via FM.

Zwolle

Het frequentiepakket van Tukker FM is uitgebreid met de 97.2 MHz (Zwolle en omgeving) deze frequentie bedient samen met 90.0 MHz (Twente) een groot deel van Overijssel. Naast de FM frequenties is het station ook in heel Noord & Oost Nederland te ontvangen via DAB+. Voorheen was RADIONL te beluisteren via de 97.2 MHz. Deze radiozender blijft via andere frequenties te beluisteren in de regio Zwolle.

“Gegroeid”

“In het afgelopen jaar is het aantal luisteraars en adverteerders voor Tukker FM aanzienlijk gegroeid. Veel inwoners waarderen de mix van piratenmuziek op dit unieke station door het toenemende succes is er gekeken hoe het station kon worden uitgebreid. Met deze extra frequentie denken we nog meer luisteraars te kunnen bedienen in heel de provincie“, aldus de radiozender in een persbericht.

Meer informatie via de website van de radiozender. De radiozender is ook wereldwijd te beluisteren via Internet.

