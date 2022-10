Sinds vandaag is KINK DISTORTION ook te beluisteren via de digitale ether (DAB+). Tot op heden zond de themazender van KINK alleen uit via Internet.

KINK DISTORTION

KINK DISTORTION is er voor de liefhebbers van het hardere werk. Het station eert iconen als Slayer en Metallica, maar staat ook vol in het nu met aandacht voor acts als Parkway Drive, Beartooth en Bring Me The Horizon.

DAB+

Sinds vandaag is de radiozender ook te beluisteren via DAB+. De radiozender maakt gebruik van capaciteit op het digitale netwerk van MTVNL en is te vinden op kanaal 7D. “Zie je KINK Distortion nog niet in je DAB+-radio staan? Dan moet je je toestel even opnieuw laten scannen naar beschikbare zenders. Dat is een functie die alle DAB-radio’s hebben, veelal te vinden in het MENU of onder INSTELLINGEN. Na een korte scan zie je dan KINK Distortion als beschikbare zender“, aldus KINK.

Aanbod

Naast de hoofdzender KINK zijn vanaf nu dus de themazenders DISTORTION en Classics te beluisteren via DAB+. Daarnaast is KINK nog actief met de themazender K-ROCK in de digitale ether.