GLXY home of rap vrijwel landelijk te beluisteren via DAB+

Radiozender GLXY home of rap is sinds vandaag vrijwel landelijk te beluisteren via de digitale ether (DAB+). De radiozender maakt gebruik van het DAB+-netwerk van exploitant MTVNL.

GLXY home of rap

GLXY home of rap is de nieuwe naam van de radiozender Urban Traxx. Urban Traxx wordt geproduceerd door het Camfactor Media en is naast Urban Traxx ook actief via een aantal lokale DAB+-netwerken met de radiozenders Easy Radio en Oldies. Urban Traxx was op de lokale DAB+-netwerken sinds een aantal dagen ook al hernoemd tot GLXY home of rap.

MTVNL

Sinds vandaag is de radiozender GLXY home of rap in een groot deel van Nederland te beluisteren via het netwerk van MTVNL. Dit kanaal zendt sinds een aantal maanden vrijwel landelijk uit op kanaal 7D en heeft ook een aantal nieuwe steunzenders in gebruik genomen en bestaande steunzenders opgewaardeerd met meer zendvermogen.

Luisteren

Naast DAB+ is de radiozender ook wereldwijd te beluisteren via Internet. Meer informatie via: glxy.radio