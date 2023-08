Sinds dit weekeinde is Dance Radio Den Haag weer in een groot deel van de Randstad te beluisteren via FM-frequentie 104.9 MHz.

Lokale omroep

Dance Radio kwam eind vorig jaar in het nieuws toen de illegale radiozender haar uitzendingen vrijwillig staakte vanwege storingen met een lokale omroep. De uitzendfrequentie 104.9 MHz wordt in de regio Amsterdam gebruikt door lokale omroep Jamm FM uit Ouderkerk aan de Amstel.

Uitzendingen

Dance Radio Den Haag heeft de afgelopen maanden exclusief uitgezonden via Internet. Sinds dit weekeinde wordt er weer gebruik gemaakt van een krachtige etherzender op 104.9 MHz waardoor de radiozender weer een groot deel van de Randstad is te beluisteren. Meer informatie via deze website.