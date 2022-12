Piratenzender DanceRadio Den Haag heeft haar uitzendingen via de FM gestaakt na klachten van een lokale omroep.

Kerstmarathon

Sinds afgelopen vrijdag was de illegale radiozender DanceRadio Den Haag begonnen met een marathonuitzending die zou duren tot 1 januari aanstaande. Vanuit de regio Den Haag werd uitgezonden op 104.9 MHz. Door gebruik te maken van een krachtige FM-zender was de radiozender te horen in vrijwel geheel Zuid-Holland en delen van Utrecht, Zeeland en Noord-Holland.

Storing

De uitzendingen van DanceRadio Den Haag waren ook te horen tot voorbij Schiphol. Rond Amsterdam zendt echter de publieke lokale omroep van Ouderkerk aan de Amstel, Jamm FM, uit op 104.9 MHz.

Door de uitzendingen van DanceRadio Den Haag werd het signaal van Jamm FM in haar uitzendgebied verstoord. De illegale radiozender heeft daarop besloten haar uitzendingen te staken aldus een bericht op Facebook.

“Uitzendingen via FM gestaakt”

“Met richtantennes is geprobeerd het signaal zoveel mogelijk “weg te houden” uit Amsterdam maar Dance Radio was tot voorbij Schiphol te ontvangen. Na diverse klachten is in overleg met de directie van JammFM besloten de uitzendingen van Dance Radio Den Haag per direct te staken“, aldus de radiozender.

De uitzendingen zijn nog wel te beluisteren via Internet.