Winkelketen Action is een terugroepactie gestart voor een aroma diffuser. Volgens Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) kan het apparaat storing veroorzaken op onder andere FM, DAB+ maar ook de communicatienetwerken van hulpverleningsdiensten.

Onderzoek

Uit onderzoek bleek dat het product de wettelijke eisen voor elektromagnetische golven in ernstige mate overschrijdt. Daardoor kan andere (radio)apparatuur worden gestoord. De verstoring kan wel tot 30 meter ver reiken en doet zich voor in frequentiebanden tussen de 30 en 200 MHz. Dit betekent dat het de radio op FM en DAB+ kan verstoren, de communicatienetwerken van schepen en vliegtuigen kan verstoren en de communicatieapparatuur van hulpverleningsdiensten, zoals ambulance of brandweer, verstoort.

Terugroepactie

Het gaat om een aroma diffuser van fabrikant Kapimex, dat in de winkels van Action is verkocht in de periode van 10 maart 2023 tot 15 augustus 2023. De terugroepactie start vandaag, op 23 januari 2024. Consumenten wordt gevraagd hun apparaat naar de winkel terug te brengen en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Action en Kapimex werken vrijwillig aan de terugroepactie mee. De organisaties hangen posters op in de Action filialen om klanten hierover te informeren. Op de website van Action staat meer informatie.

Steeds meer storende apparatuur

De RDI signaleert een toenemende ‘vervuiling’ van het radiospectrum. Storingen komen steeds vaker en op verschillende manieren voor: haperende wifi, storende babyfoons of afstandsbedieningen die niet meer werken. En de gevolgen hiervan kunnen groot zijn, bijvoorbeeld als 112 niet bereikbaar is door storingen.

