De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) stelt vanaf 13 februari een extra frequentie beschikbaar voor laagvermogen uitzendingen op de middengolf.

1566 kHz

Vanaf donderdag 13 februari om 10.00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor uitzendingen op de laagvermogen middengolffrequentie 1566 kHz. De frequentie kan worden ingezet in een deel van Zuid-Holland.

VAHON

De frequentie was voorheen in gebruik door VAHON Hindustani Radio. Deze radiozender heeft haar uitzendingen via de middengolf en DAB+ enige tijd geleden gestaakt. VAHON Hindustani Radio was de laatste hoogvermogen middengolfzender in Nederland. De Haagse radiozender voor de Hindoestaanse gemeenschap zond uit met een vermogen van 1 kiloWatt. De frequentie wordt nu ingezet voor laagvermogen middengolfuitzendingen met een vermogen tot maximaal 100 Watt.

Aanvragen

Aanvragen kunnen vanadf 13 februari 10.00 uur worden ingediend bij de RDI. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Meer informatie via deze pagina.