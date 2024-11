Rivierenland Radio stopt per 1 december met haar uitzendingen via de middengolf. De uitzendingen via de AM-frequentie 891 kHz worden per die datum stopgezet. Vanaf 1 december is The Mighty KBC te horen via deze frequentie.

“Veranderende luistervoorkeuren”

De beslissing om te stoppen met de uitzendingen via de middengolf door Rivierenland Radio sluit aan bij de steeds veranderende luistervoorkeuren en technologische ontwikkelingen binnen de radiowereld, aldus de radiozender in een persbericht. Hoewel de AM-uitzendingen stoppen, blijft Rivierenland Radio eenvoudig bereikbaar voor haar luisteraars via DAB+ en Internet.

“Betere luisterervaring”

Johan Kentin, voorzitter bij Rivierenland Radio: “We begrijpen dat dit een verandering is voor veel van onze trouwe luisteraars, maar we zijn ervan overtuigd dat deze overstap naar digitale platforms een betere luisterervaring biedt. Via DAB+, onze app en de website kunnen we onze luisteraars nu nog beter bedienen en blijven we overal beschikbaar met de beste muziek, het laatste nieuws en onze vertrouwde programma’s.”

De frequentie 891 kHz zal er 1 december ingevuld worden door The Mighty KBC.