Radiozender Radio Stad Den Haag is de komende tijd ook te horen via DAB+ en middengolf. De radiozender zendt normaal alleen uit via Internet.

Radio Stad Den Haag

Radio Stad Den Haag is in de jaren tachtig actief geweest als radiopiraat. De radiozender zond veel Italo en dancemuziek uit en wist in korte tijd een groot aantal luisteraars te bereiken. Onder andere Rick Romijn, Reinoud Roemer, Ger de Goede en Andre Koolen zijn DJ geweest op de illegale radiozender. In 1987 kwam er een einde aan de piratenzender al heeft de radiozender in de jaren daarna nog een tijdje illegaal en zelfs legaal (via gehuurde zendtijd van de lokale omroep) uitgezonden. De hele geschiedenis vind je hier.

Online

Radio Stad Den Haag is sinds 2002 weer te horen als legale online radiozender met een volwaardige programmering met onder andere Gwen de Bats, Michiel van der Brugge, Menno Schut, Marcello, Ewald, Mark, Andre, Dimitri en Maurizio. In 2022 jaar vierde de radiozender haar 40e verjaardag met een groot feest.

Tijdelijk via DAB+ en middengolf

De radiozender is tot 1 januari 2025 weer tijdelijk terug in de ether. De radiozender is in een deel van Zuid-Holland te beluisteren via DAB+ (kanaal 12D) en middengolf (747 kHz). De zender is tijdelijk te horen via de kanalen van Impact Radio.

Programmering

De radiozender heeft de komende periode een speciale programmering rond de feestdagen. Zo is op 28 december de Radio Stad Den Haag Top 200 te horen op de radiozender. Meer informatie vind je hier.