Impact AM is weer te horen in de digitale ether (DAB+) in een deel van Zuid-Holland. De radiozender is in de regio rond Zoetermeer, Lansingerland, en Krimpenerwaard te beluisteren via kanaal 8B.

Impact AM

Impact AM is al een aantal jaar te beluisteren via de middengolf. De radiozender is in een groot deel van Zuid-Holland te beluisteren via 1008 kHz. De radiozender Impact AM uit Leiden noemt zich de radiozender “met de verrassende muziekmix”. De radiozender heeft aandacht voor onder andere soul, drum and bass en vele andere muziekgenres. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

DAB+

De radiozender is in 2017 ook een aantal maanden te beluisteren geweest in de digitale ether. Impact AM zond toen middels een experimenteer-vergunning uit met een eigen digitale netwerk in Leiden op kanaal 5D

Sinds heden is de radiozender weer te beluisteren via DAB+. Dit keer via het lokale netwerk voor de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Zuidplas dat uitzendt op kanaal 8B. De radiozender maakt via de ‘Vereniging Lokale Omroepen’ gebruik van een vergunning die beschikbaar is gekomen door het wegvallen van Golden Oldies Radio.

Golden Oldies Radio

Golden Oldies Radio heeft namelijk besloten om niet langer uit te zenden via DAB+ in de regio’s Zoetermeer/Lansingerland/Krimpenerwaard (kanaal 8B) alsmede in de regio Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn (kanaal 5A). Via kanaal 5A is sinds kort Ideaal FM te beluisteren in plaats van Golden Oldies Radio.

Golden Oldies Radio blijft via DAB+ te beluisteren in de regio Delft, West en Vlaardingen (kanaal 9B) alsmede de regio Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland (kanaal 11B). Daarnaast is de radiozender in de regio Rotterdam te beluisteren via de middengolf (918 kHz) en wereldwijd via Internet.

