Radio President verder als Golden Oldies Radio

Radio President gaat verder als Golden Oldies Radio. De radiozender is te beluisteren via DAB+, de middengolf en Internet.

Naamswijziging

Radio President is sinds een aantal maanden te beluisteren via een aantal lokale DAB+-netwerken in Nederland. De radiozender zendt voornamelijk muziek afkomstig uit de periode 1950 tot 1980. Om dit format meer kracht bij te zetten is besloten om de naam van de radiozender te wijzigen. De radiozender gaat nu verder als Golden Oldies Radio. Begin februari moet de naamswijziging overal zijn doorgevoerd.

DJ’s

Op de radiozender zijn dagelijks programma’s te horen van onder andere Peter de Wit, Frans van der Drift, Tony Winter en Bart van der Heuvel.

Luisteren

De radiozender is in grote delen van de Randstad te beluisteren via DAB+. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van DAB+-capaciteit van diverse lokale netwerken. Daarnaast is de radiozender in zuid Zuid-Holland te beluisteren via de 918 kHz op de middengolf. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

