De eerste etherpiraten hebben hun FM-zenders aangezet om tijdens de komende feestdagen te gaan uitzenden.

Verhoogde activiteit

Gedurende het hele jaar zijn er in Nederland diverse etherpiraten te horen. Deze piraten zijn voornamelijk in het weekeinde actief in het oosten van het land. Rond de Kerstperiode is in heel Nederland een verhoogde activiteit van piraterij waarneembaar. Ook in de Randstad zetten dan diverse etherpiraten hun radiozenders aan.

DanceRadio Den Haag

In de regio Den Haag is sinds vandaag DanceRadio Den Haag te horen op 104.9 MHz. De radiozender is elk weekeinde te horen in de Haagse ether. Voor de feestdagen wordt er tot en met 1 januari 2023 uitgezonden. De verwachting is dat de komende dagen meer vrije radiozenders hun FM-zender zullen inschakelen.

Meer informatie

De website Etherpiraten.com geeft het laatste nieuws over de illegale radiozenders in Nederland. Via de websites Geheimezender.com en Piratenzenders.com kunnen ook diverse vrije radiozenders via het Internet worden beluisterd. Een overzicht van vrije radiozenders die te beluisteren zijn in de regio Den Haag vind je op deze speciale website: www.haagseradio.nl.