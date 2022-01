Er is een nieuwe website gelanceerd rond de piraterij in de ether in de regio Den Haag.

Nieuws en verhalen

Op de website Haagseradio.nl is een overzicht te vinden van het laatste nieuws rond illegale radiozenders in de regio Den Haag. Daarnaast zijn er diverse achtergrond verhalen te vinden van bekende Haagse radiozenders zoals Radio Balans, Radio Centraal en Dance Radio Den Haag.

Ontvangstrapporten

Op de nieuwe website is er ook een overzicht te vinden van vrije radiozenders die in de Haagse ether beluisterd kunnen worden via een zogenaamd ontvangstrapport.

In ontwikkeling

Er wordt door de makers nog hard gewerkt aan verdere optimalisatie van de website “Op dit moment wordt er hard gewerkt achter de schermen om de website te optimaliseren“, aldus de redactie.

De website vind je hier.