Zenderexploitant Radio Netwerk Nederland heeft vandaag de exploitatie van het DAB+-netwerk voor de gemeenten Delft, Maassluis, Midden Delfland en Westland overgenomen.

9B

De lokale omroepen Omroep Delft en WOS (Westland, Maassluis en Midden Delfland) en de commerciële radiozender Lega-C waren al enige tijd te beluisteren via DAB+ op kanaal 9B. De exploitatie van het netwerk is vandaag overgenomen door zenderexploitant Radio Netwerk Nederland. Hierdoor zijn de twee bestaande steunzenders in Delft uitgeschakeld en vervangen door één nieuwe sterke steunzender in Den Haag Zuid.

“Dankzij deze verbetering genieten Omroep Delft, Lega-C en WOS van een aanzienlijk betere dekking dan voorheen. Luisteraars in het Westland en daarbuiten profiteren nu van de beste DAB+ ontvangst in de regio“, aldus de exploitant in een persbericht.

Den Haag

Zenderexploitant RNN heeft ook tijdelijk de exploitatie van het netwerk voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar op kanaal 5C overgenomen. “De gezamenlijke omroepen in allotment 33 Den Haag op kanaal 5C hebben inmiddels een test uitgevoerd op de vernieuwde antenne-installatie van onze collega’s van Broadcast Partners, vanaf de Cellnex-omroeptoren in Den Haag. Echter, de vergunninghouders willen ook Radio Netwerk Nederland de kans geven om vanuit hun expertise een test uit te voeren. Daarom heeft RNN een antenne-installatie in gebruik genomen op de mast aan de Zichtenburglaan in Den Haag, op ruim 130 meter hoogte. De gezamenlijke omroepen gaan gedurende twee weken onderzoeken welke netwerkoperator de beste dekking biedt. Na deze testperiode zullen zij een keuze maken tussen de twee netwerkoperators”, aldus RNN in een persbericht.