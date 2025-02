Sinds deze week is het lokale DAB+-netwerk voor de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Rijswijk beter te ontvangen. Het netwerk op kanaal 5C is door zenderexploitant Broadcast Partners voorzien van een nieuwe zendinstallatie. Via dit netwerk zenden onder andere de radiozenders Den Haag FM, Feel Good Radio (Rijswijk), Midvliet (Leidschendam-Voorburg), Centraal+ (Wassenaar) en een aantal commerciële radiozenders uit.

Betere ontvangst

Door de optimalisatie van de zender op de Cellnex-toren in Den Haag zijn de radiozenders via het netwerk op kanaal 5C nu beter te ontvangen in de regio. “Dankzij deze zender op 5C kunnen de luisteraars in de regio Den Haag het comfort van de geoptimaliseerde DAB+ ontvangst nu zelf ervaren“, aldus Broadcast Partners. “Daarnaast hebben de radiostations in de regio Den Haag de unieke gelegenheid om signaalsterkte en geografische dekking van de DAB+ distributie door Broadcast Partners in hun doelgebied zelf in de praktijk testen. Zo kunnen zij een weloverwogen keuze maken over hun toekomstige digitale radio-uitzendingen.“, aldus de exploitant in een persbericht.

Keuze

Lokale omroepen moeten voor eind februari een keuze hebben gemaakt bij welke provider zij hun DAB+-uitzendingen laten verzorgen. In veel gevallen kan er gekozen worden tussen de providers Radio Netwerk Nederland en Broadcast Partners. Daarnaast kunnen omroep ook besluiten de exploitatie zelf uit voeren maar ontvangen dan geen subsidie vanuit de overkoepelende organisatie van lokale omroepen, de NLPO.