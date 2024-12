Lokale omroepen moeten voor eind februari 2025 een keuze hebben gemaakt bij welke provider zij hun DAB+-uitzendingen laten verzorgen. In veel gevallen kan er gekozen worden tussen de providers Radio Netwerk Nederland en Broadcast Partners.

Gunning

De NLPO, de overkoepelende organisatie voor lokale omroepen in Nederland, heeft de formele gunning afgerond voor het collectieve DAB+ aanbod in Laag 6. De leveranciers Broadcast Partners (BP) en Radio Netwerk Nederland (RNN) zijn geselecteerd om de DAB+ dienstverlening te verzorgen in de 57 allotments.

Keuze maken

Alle lokale omroepbestuurders hebben inmiddels een bericht ontvangen met uitgebreide informatie over de stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat hun omroep kan deelnemen aan het collectieve DAB+ aanbod. Om de benodigde DAB+ diensten tijdig te realiseren vóór de verplichte ingebruikname op 1 september 2025, is het van belang dat de vergunninghouders in een allotment vóór eind februari 2025 hun keuze doorgeven en de benodigde overeenkomsten ondertekenen.

Tarieven

Eerder al zijn de tarieven voor het collectieve DAB+-aanbod bekend gemaakt. Voor publieke lokale omroepen is dit 60 euro per maand (ex BTW) en voor commerciële vergunninghouders: € 245 per maand (excl. btw).

Keuze

In sommige allotments is slechts één leverancier beschikbaar, omdat de biedingen niet overal onder het prijsplafond lagen. Een overzicht van de beschikbare leverancier(s) per allotment vind je op de website van de NLPO. Zo kan er voor Broadcast Partners worden gekozen bij 56 allotments (alleen het allotment voor de regio Rotterdam wordt niet aangeboden via Broadcast Partners. Radio Netwerk Nederland kan gekozen worden in 30 allotments.

Andere exploitant

Vergunninghouders kunnen ervoor kiezen om een andere exploitant in te schakelen in plaats van BP of RNN of een eigen infrastructuur te beheren. “Het is echter belangrijk om te weten dat de subsidie voor lokale publieke omroepen uitsluitend beschikbaar is voor de door de NLPO aangeboden collectieve diensten van BP en RNN”, aldus de NLPO.