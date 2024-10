De NLPO heeft het voornemen Broadcast Partners en Radio Netwerk Nederland (RNN) te selecteren als leveranciers van de collectieve DAB+-dienstverlening voor lokale radiozenders (Laag 6). Het streven is om in de eerste helft van 2025 DAB+-diensten in alle allotments beschikbaar te stellen via deze twee partijen.

Nieuwe vergunningen

Sinds 1 september beschikt 90 procent van de lokale omroepen in Nederland over een vergunning om te gaan uitzenden via DAB+. Een groot deel van de lokale omroepen zendt momenteel echter nog niet uit via DAB+. De NLPO, de overkoepelende organisatie van lokake omroepen, is bezig met een selectieprocedure van leveranciers voor een collectieve oplossing om te gaan uitzenden via DAB+. Vandaag heeft de NLPO bekend gemaakt dat Broadcast Partners (BP) en Radio Netwerk Nederland (RNN) de lokale netwerken gaan exploiteren middels deze collectieve oplossing.

Volledige ontzorging

Het collectieve aanbod voorziet lokale omroepen binnenkort van een volledig ontzorgde dienstverlening op het gebied van beheer en onderhoud. De te leveren netwerkstructuur en dekkingspercentages voldoen gegarandeerd aan de gestelde DAB-vergunningsvoorwaarden en specifieke eisen per allotment. Omroepen blijven enkel verantwoordelijk voor de aanlevering van de audiostream.

Tarieven

Voor de collectieve DAB+-diensten hanteert de NLPO een uniform, gesubsidieerd maandtarief (flat fee) dat geldt voor alle omroepen, ongeacht de technische complexiteit en kosten van het specifieke allotment. Publieke omroepen profiteren van een vast tarief, terwijl ook commerciële omroepen een competitief flat fee maandtarief aangeboden krijgen. “Zo wordt zoveel mogelijk een gelijk speelveld gecreëerd voor zowel publieke als commerciële omroepen binnen het DAB+-landschap“, aldus de NLPO. Op basis van de huidige informatie hanteert de NLPO de volgende indicatieve tarieven:

Publieke vergunninghouders: € 60 per maand (excl. btw)

Commerciële vergunninghouders: € 245 per maand (excl. btw)

De tarieven gelden per programmakanaal in een allotment en zijn inclusief installatie, stroomkosten, onderhoud en beheer. De definitieve tarieven worden na 31 oktober vastgesteld. De contractperiode voor deelname aan de collectieve DAB+ diensten loopt tot het einde van de vergunning op 1 september 2030.

Deelname en voorwaarden

Vergunninghouders die willen uitzenden via DAB+ dienen uiterlijk 1 december een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Voor omroepen in allotments die overwegen deel te nemen aan het collectieve DAB+-aanbod van de NLPO is een handige modelovereenkomst beschikbaar. Deze is specifiek afgestemd op de vereisten van het collectieve aanbod en helpt het registratieproces efficiënt te laten verlopen. Hoewel het gebruik van de modelovereenkomst niet verplicht is, raadt de NLPO aan hiervan gebruik te maken om de deelname aan het collectieve DAB+-netwerk soepel te laten verlopen.

Meer informatie via deze website.