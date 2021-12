Agentschap Telecom is actief bezig met het opsporen van illegale radiozenders. Zo zijn er in de Haagse regio twee etherpiraten uit de lucht gehaald.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn er traditiegetrouw veel etherpiraten in de ether actief. In vrijwel alle delen van Nederland hebben de afgelopen Kerstperiode illegale radiozenders hun zenders aangezet. Tijdens de Kerstdagen zijn de meeste illegale radiozenders met rust gelaten door het Agentschap Telecom maar daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen.

Opsporing

Zo zijn woensdagmiddag in de Haagse regio twee illegale radiozenders uit de lucht gehaald. Het zou gaan om Radio Stad Den Haag en Dance Radio Den Haag. Dance Radio Den Haag zond al bijna twee weken non-stop uit vanuit de Hofstad op 104.9 MHz.

Storing

Woensdag werd bekend dat het radioverkeer van vliegtuigen de afgelopen weken is verstoord door een FM-zender. Agentschap Telecom heeft daarom actie ondernomen en de radiozender Ster van Gelderland uit de lucht gehaald. Het ging hierbij overigens niet om een illegale radiozender maar een radiozender met een tijdelijke uitzendvergunning. Volgens Agentschap Telecom hield de radiozender zich hierbij niet aan de uitzendvereisten.