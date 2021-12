De afgelopen weken is het radioverkeer van de vliegtuigen die landen op Schiphol regelmatig verstoord door verkeerd gebruik van een radiovergunning voor de FM. Dit bericht Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op haar website.

Agentschap Telecom

De frequentie die Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gebruikt om het naderende vliegverkeer instructies te geven, werd meermalen verstoord met muziek afkomstig van de FM-band. Na inzet van het Agentschap Telecom (AT) is eind vorige week in Gelderland een zender uit de lucht gehaald. Het ging om een vergunninghouder die mocht uitzenden via FM maar zich daarbij niet aan de regels hield. Na het stilleggen van de zender is er ook geen verstoring meer geweest op de luchtvaartband.

De Ster van Gelderland

Omroep Gelderland bericht dat het gaat om de evenementenzender┬áDe Ster van Gelderland uit Dieren. “Er belde een agent dat we de uitzending moesten staken en daar hebben we gehoor aan gegeven. Het Agentschap Telecom is niet ter plekke komen controleren en het zit ook niet zoals zij zeggen. Onze masthoogte was gewoon correct en we hebben niet met meer vermogen uitgezonden dan was toegestaan. We gebruikten maar 15,8 Watt, want we riskeren die hoge bekeuringen niet. Er is ook niks in beslag genomen. En we hebben inmiddels ook gewoon onze uitzendingen mogen hervatten. Misschien hebben die piloten zelf te laag gevlogen.“, aldus een medewerker tegenover de omroep.

Gevaarlijke situatie

Hoewel door dit verkeerde FM-gebruik geen sprake is geweest van een acuut gevaarlijke situatie, is een verstoring van radioverbindingen in de luchtvaart wel een direct risico omdat uitval ervoor zorgt dat er geen contact is tussen de luchtverkeersleiders en de piloten. Vliegtuigen worden door luchtverkeersleiders begeleid door middel van koers-, snelheid- en hoogte-instructies die via radiotelefonie worden gegeven. “Als de frequentie wordt verstoord kan dit zorgen dat piloten de aanwijzingen van de luchtverkeersleider niet goed of zelfs laat horen. In het uiterste geval zou dit ertoe kunnen leiden dat vliegtuigen in het drukke luchtruim rondom Schiphol elkaar te dicht naderen omdat een piloot een instructie te laat doorkrijgt.” aldus LVNL.

Jaarlijks komen er veel meldingen van piloten over verstoring door muziek die interfereren met de luchtvaartband, veelal afkomstig van etherpiraten. Gezien het belang van de veiligheid geeft LVNL hier direct opvolging door dit te melden aan de autoriteiten. Dit jaar ging het om 10 meldingen.