Dit weekeinde bestaat Hitradio Centraal uit Den Haag dertig jaar. De voormalige etherpiraat viert dit met een speciale programmering.

30 jaar

Dertig jaar geleden begon Hitradio Centraal met haar uitzendingen via de ether uit Den Haag. De radiozender was begin jaren negentig in een groot gebied van Den Haag te horen op 92.2 MHz. De radiozender zond voornamelijk in het weekeinde uit. De laatste jaren is de radiozender actief op Internet.

Speciale uitzendingen

Vandaag, zaterdag 13 november, zijn er speciale uitzendingen te horen op Hitradio Centraal met onder andere programma’s van Rob van Dijk, Floris van Westenbrugge, Maurice van de Bent, Toni Renzo en Peter Hofland. De uitzendingen zijn dit weekeinde ook te beluisteren in de Haagse ether op 99,1 MHz. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

