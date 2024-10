Beeld & Geluid organiseert in het kader van 50 jaar publieke lokale omroepen een reeks radio uitzendingen samen met Den Haag FM over de wegbereiders van de legale publieke omroep, de ‘radiopiraten’. Er wordt een programma uitgezonden over de rollen, invloeden, geschiedenis, het heden en de toekomst van piratenradio.

Vijf uitzendingen

Samen met Den Haag FM worden in de week van 30 september tussen 14:00 en 15:00 uur vijf radio uitzendingen gemaakt, de Haagse ‘Piraten Hack.’ Daarin besteden ze aandacht aan de wegbereiders van de legale publieke omroep, de zogeheten radiopiraten. Zij waren het die als eerste de rol van het massamedium radio inzetten om de eigen gemeenschap te informeren én te verbinden. Nu 50 jaar later is die cultuur nog altijd springlevend en manifesteert zich nog altijd deels in illegale lokale etherradio, maar ook als legale op buurten en gemeenschappen gerichte internet en sociale kanalen.

Verhalen en ervaringen

In elke aflevering is een Haagse radiopiraat te gast alsmede twee populaire piraten uit een regio in Nederland. Zo confronteren en delen we elkaars verhalen en ervaringen, die per regio verschillen. Presentator Wim Zonneveld van Den Haag FM is een ervaren radioman met grote kennis van het Haagse media verleden en ook nu nog altijd actief als – legale – radiopiraat.

Wim Zonneveld nodigt vertegenwoordigers uit van Hofstad Radio, Radio Klimop, Radio Tonka en andere roemruchte Haagse zenders. De redactie van Beeld & Geluid selecteert de gasten uit de andere regio’s. Er is aandacht voor nostalgie en heldenverhalen, maar ook voor de politieke positie en steun van piraten, radiopiraten als cultureel erfgoed en lokale media en jongeren.

Luisteren

De afleveringen worden vijf middagen live uitgezonden tussen 14:00 en 15:00 uur vanuit de studio van Den Haag FM in de Centrale Bibliotheek. Luisteren kan in de regio Den Haag via FM en DAB+ en wereldwijd via Internet.