Diverse radiozenders in Zuid-Holland staan komende week in het teken van de actie Sintvoorieder1. Tijdens de actieweek worden cadeaus ingezameld voor kinderen die anders geen cadeau krijgen met Sinterklaas; kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien.

Den Haag FM en Omroep West

Vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag maken Radio West en Den Haag FM van maandag tot en met vrijdag van 6.00-19.00 uur een gezamenlijke uitzending die ook op TV West en DHFM TV te zien is. Iedereen is die week welkom om een cadeau in de uitzending te komen doneren.

Samenwerking van in totaal 12 omroepen

Ook dit jaar worden cadeaus ingezameld via een actie bij 12 lokale omroepen, waaronder Den Haag FM, Radio West, Centraal Plus, Midvliet, Omroep BO, Feel Good Radio, RTV Katwijk, ZFM Zoetermeer, RTV Krimpenerwaard, WOS, Studio Alphen en Omroep Delft onder regie van Omroep West, de regionale omroep voor Zuid-Holland-Noord. De doelstelling van de actie is om in vijf dagen wederom 50.000 cadeaus in te zamelen. In 2023 stond de doelstelling ook op 50.000 cadeaus, maar uiteindelijk kwam de eindstand toen uit op 88.283 cadeaus.

Luister en doneer

Iedereen kan van maandag 18 november t/m vrijdag 22 november een cadeau komen doneren in de studio in de Centrale Bibliotheek in Den Haag (Spui 68 in Den Haag). Doneren kan die dagen van 6.00-19.00 uur live in de uitzending. Radio West en Den Haag FM zenden die dagen gezamenlijk uit met hetzelfde programma. Op de halve uren is het Sintvoorieder1 Journaal te horen, waarbij bekende ‘gastnieuwslezers’ vertellen wat de stand van zaken is, welke bijzondere donaties er zijn binnengekomen en natuurlijk wat de tussenstand is.

Meer informatie over actie en de inleverpunten voor de cadeaus per omroep in de regio is te vinden op www.omroepwest.nl/sintvoorieder1