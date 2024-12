Vanaf 1 januari 2025 gaat Radio Tonka op andere uren uitzenden via de lokale radiozender van Den Haag: Den Haag FM. Vanaf 1 januari is Radio Tonka niet om 23.00 uur maar al om 22.00 uur te horen via Den Haag FM.

Uitbreiding

Radio Tonka is voortaan 6 dagen per week te beluisteren van 22.00 uur tot 2.00 uur s-nachts. Alleen op zaterdag blijft de uitzendtijd ongewijzigd van 23.00 uur tot 3.00 uur s-nachts.

Van piraat naar legaal uitzenden

Radio Tonka is in 1994 gestart als piratenzender. Sinds 2005 is de radiozender in de avond- en nachturen te horen op Den Haag FM. Radio Tonka is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met een dagelijkse programmering, die de Haagse alternatieve, experimentele, vernieuwende en undergroundgerelateerde kunst en cultuur stimuleert. Ruim 30 mensen verzorgen de uitzendingen van Radio Tonka op radio (via Den Haag FM) en internet. “Met vier uur dagelijkse vrije zendtijd op de frequenties van de lokale omroep is Radio Tonka een uniek cultuurplatform in Nederland“, aldus de radiozender in een persbericht.

Radio Tonka heeft ook plannen om in 2025 het concertprogramma live op locatie verder uit te breiden, zoals onlangs bij Club Laak. Hiermee ontwikkelt Radio Tonka zich verder als rotsvaste culturele broedplaats in de ether. Meer informatie via deze website.