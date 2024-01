Vanaf maandag 22 januari is de Haagse presentator en actrice Jessica Mendels elke werkdag te horen als presentator van ‘Haags Bakkie’ op Den Haag FM.

‘Haags Bakkie’

Iedere werkdag presenteert Jessica Mendels van 10.00 en 12.00 uur het programma op Den Haag FM over uitgaan, sport, lifestyle en goede voeding, met daarnaast natuurlijk lekkere muziek. Mendels speelde de afgelopen jaren in films en series en zij presenteerde populaire televisieprogramma’s zoals ‘CampingLife’ en ‘Ik kom bij je eten’. Daarnaast presenteert zij ook seminars, schreef zij een kinderboek én won zij in 2022 ‘De Alleskunner VIPS’. ‘Haags Bakkie’ wordt live uitgezonden vanuit de studio in ‘Tribes’ in het centrum van Den Haag aan de Kalvermarkt 53.

“Sociaal betrokken en blij”

Jessica zal in haar programma onder meer aandacht besteden aan uitgaan in de breedste zin van het woord: sport, lifestyle en goede voeding. Maar het gata verder dan dat: “Ik zou het fijn vinden als mensen blij worden van mijn programma. Vrolijk. Maar dat het ook inhoud heeft. Een sociaal-betrokken programma moet het worden”, aldus Jessica. Zij noemt haar nieuwe avontuur op de radio bij Den Haag FM ‘superspannend’. “Het is een leuke en grote uitdaging om dit goed te gaan doen.”

“Blij”

“Den Haag FM is heel blij met de komst van Jessica Mendels”, zegt journalistiek leider Maarten Brakema. “Wij zijn trots dat we met haar zo’n goede opvolger hebben gevonden voor Rosalyn van der Dussen. Jessica heeft veel ervaring met presenteren en zij straalt energie en passie voor de stad uit. En zij heeft er heel veel zin in, dat merk je aan alles. Ik verheug me er nu al op iedere dag naar ‘Haags Bakkie’ met Jessica Mendels te gaan luisteren.”