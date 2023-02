Maarten Brakema is aangesteld als journalistiek leider van Den Haag FM. Dit bericht de lokale omroep van Den Haag op haar website.

Ivar Lingen

Maarten Brakema is de opvolger van Ivar Lingen, die onlangs werd benoemd tot redactiechef bij Omroep West. Brakema volgde een opleiding aan het Hoger Informatie en Communicatie Onderwijs (HICO) Kampen en later Zwolle. Daarna studeerde hij nog drie jaar Politicologie en Communicatie aan de VU in Amsterdam. In 1995 begon hij als verslaggever bij de Delftsche Courant.

Daar werd hij uiteindelijk gemeenteraadsverslaggever en plaatsvervangend chef. Vervolgens verhuisde hij naar de parlementsredactie van de Haagsche Courant om zo’n drie jaar op het Binnenhof rond te lopen. Daarna werd hij vanaf 2003 verslaggever op de stadsredactie van de Haagsche Courant, met als specialisatie de gemeenteraad. Tien jaar geleden stapte hij over naar Omroep West, om ook daar weer politiek verslaggever te worden.

‘Prachtige lokale zender’

Maarten heeft enorm veel zin om aan de slag te gaan bij Den Haag FM. ‘Een prachtige lokale zender, die de komende jaren de mogelijkheid krijgt om uit te breiden. Ik voel me heel vereerd dat ik met een groep talentvolle, enthousiaste mensen mag werken. Wat is er mooier dan vanuit het centrum verhalen maken over de prachtige stad Den Haag? Ik heb er heel veel zin in!’