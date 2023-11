De actie die verschillende omroepen voerden om cadeaus in te zamelen voor Stichting Sintvoorieder1 heeft in totaal 88.283 cadeaus opgeleverd. Een recordscore. Van maandag 20 november tot en met vrijdag 24 november stonden verschillende lokale omroepen en Radio West helemaal in het teken van de actie Sintvoorieder1.

Inzamelactie Sintvoorieder1

Van 20 tot en met 24 november werkten in totaal twaalf omroepen uit de regio samen voor de actie Sintvoorieder1. Het doel was 50.000 cadeaus in te zamelen voor kinderen die anders geen cadeau met Sinterklaas krijgen. In totaal werden 88.283 cadeaus gedoneerd. Vorig jaar waren dat 47.559 geschenken. De eindstand van de inzamelactie werd op vrijdagavond 24 november bekendgemaakt in de speciaal opgetuigde actiestudio van Radio West en Den Haag FM: de Centrale Bibliotheek van Bibliotheek Den Haag aan het Spui in Den Haag. Maartje van Weegen, bekend van radio en televisie, maakte de eindstand bekend. Dat gebeurde in aanwezigheid van vele vrijwilligers van Stichting Sintvoorieder1 en medewerkers van alle samenwerkende omroepen.

Samenwerking van twaalf omroepen

Nadat Den Haag FM al enkele jaren actievoerde voor Stichting Sintvoorieder1, werd de inzameling in 2022 door de regionale omroep Omroep West breder uitgerold naar al bestaande samenwerking met verschillende lokale radiostations in de regio. In 2023 sloten nog meer lokale omroepen zich aan waardoor in totaal twaalf omroepen actievoerden: Sleutelstad (Leiden e.o.), omroep BO (Bollenstreek), RTV Katwijk, ZFM Zoetermeer, Studio Alphen, RTV Krimpenerwaard, Omroep Delft, Midvliet, RTV Gouwestad en Feel Good Radio (Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk) voerden samen met Den Haag FM en Radio West actie.

Special op TV West

De hele week zijn televisieopnamen gemaakt bij de actie. Op zaterdag 2 december is hiervan een special te zien in het programma Westdoc op TV West, vanaf 17.30 uur. De uitzending wordt daarna ieder uur herhaald tot en met zondagmiddag.