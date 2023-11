Vanaf maandag 20 november staan de uitzendingen bij Den Haag FM en Radio West vijf dagen lang in het teken van de inzamelactie SintvoorIeder1. Tijdens de actieweek worden cadeaus ingezameld voor kinderen die anders geen cadeau krijgen met Sinterklaas; kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien.

Gezamenlijke uitzending

Vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag maken Radio West en Den Haag FM van maandag tot en met vrijdag van 6.00-19.00 uur een gezamenlijke uitzending. Iedereen is die week welkom om een cadeau in de uitzending te komen doneren.

Stichting Sintvoorieder1

In de grote steden krijgt een op de negen kinderen met Sinterklaas geen cadeau omdat zij opgroeien in (verborgen) armoede. Stichting Sintvoorieder1 verzorgt pakketten voor kinderen van 0 tot 18 jaar en zorgt dat deze bij de juiste kinderen terecht komen met hulp van maatschappelijke partners, zoals de Voedselbanken en (crisis)opvanghuizen.

Cadeaus

Met de cadeaus die worden ingezameld maakt de stichting pakketten waarin naast een of meerdere cadeaus ook altijd iets lekkers en een gedicht zit. Om die reden hoeven de gedoneerde cadeaus, met een waarde van maximaal 25 euro, niet ingepakt te worden. Ook Sinterklaas snoepgoed is van harte welkom. Stichting Sintvoorieder1 wil er met deze werkwijze voor zorgen dat geen enkel kind zich anders voelt dan hun leeftijdgenootjes die in een draagkrachtiger gezin opgroeien.

Samenwerking van in totaal 12 omroepen

De cadeaus worden onder meer ingezameld via de actie bij Den Haag FM en Radio West die door Omroep West wordt geïnitieerd. Hierbij sluiten dit jaar ook nog tien andere lokale omroepen aan uit de regio Zuid-Holland-Noord. De doelstelling van de actie is om in vijf dagen 50.000 cadeaus in te zamelen. In 2022 stond de doelstelling in eerste instantie op 20.000 cadeaus, maar uiteindelijk kwam de eindstand toen uit op 47.459 cadeaus.

Radio

‘Iedereen kan van maandag 20 november t/m vrijdag 24 november een cadeau komen doneren in de studio in de Centrale Bibliotheek in Den Haag (Spui 68 in Den Haag). Doneren kan die dagen van 6.00-19.00 uur live in de uitzending. Radio West en Den Haag FM zenden die dagen gezamenlijk uit met hetzelfde programma. Op de halve uren is het Sintvoorieder1 Journaal te horen, waarbij bekende ‘gastnieuwslezers’ vertellen wat de stand van zaken is, welke bijzondere donaties er zijn binnengekomen en natuurlijk wat de tussenstand is. Deze gastnieuwslezers zijn onder andere Maartje van Wegen, Céline Huijsmans, Dieuwertje Blok, Jeroen Latijnhouwers, Sandra Schuurhof en Bert van Leeuwen. Elke middag tussen 12.00-14.00 uur is er ook een live optreden van diverse artiesten te horen.

Televisie

Via het televisiekanaal van Den Haag FM is alles ook in beeld live te volgen van 6.00-19.00 uur de hele actieperiode. Op TV West kun je elke dag de actie volgen van 12.00-14.00 uur, alsmede op de finaledag -vrijdag 24 november- van 18.00-19.00 uur. Tijdens deze finale komen alle deelnemende lokale omroepen naar Den Haag om er een grote finale-uitzending van te maken. Onder leiding van Maarten van Wegen wordt de eindstand bekend gemaakt.

Omroepen

Deze actie is geïnitieerd door Omroep West, die als regionale omroep de regierol neemt om samen met Stichting Sintvoorieder1 en de samenwerkende omroepen de actie tot een succes te brengen. De lokale omroepen die zich dit jaar bij de actie van Radio West en Den Haag FM aansluiten zijn Sleutelstad (Leiden e.o.), omroep Bo (Bollenstreek), RTV Katwijk, ZFM Zoetermeer, Studio Alphen, RTV Krimpenerwaard, Omroep Delft, Midvliet, RTV Gouwestad en Feel Good Radio (Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk).

