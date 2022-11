Van maandag 14 november tot en met vrijdag 18 november stonden verschillende lokale omroepen en Radio West helemaal in het teken van de actie Sintvoorieder1. Er werden in totaal 47.459 cadeaus ingezameld voor Stichting Sintvoorieder1. Een aantal dat fors boven het oorspronkelijke doel van 20.000 uitkwam.

Nadat Den Haag FM al enkele jaren succesvol de inzameling voor Stichting Sintvoorieder1 ondersteunde, is de actie dit jaar breder uitgedragen. De lokale omroepen Sleutelstad in Leiden, Bo –de omroep voor de Bollenstreek-, Studio Alphen, Den Haag FM en de regionale zender Radio West bundelden hun krachten en hierdoor werd de actie groter dan ooit met een fantastisch resultaat: 47.459 cadeaus werden bijeengebracht door zeer veel vrijgevige luisteraars.

In de vestigingen in de gemeente Alphen aan den Rijn van de Bibliotheek Rijn en Venen zamelde Studio Alphen 2.892 cadeaus in. Bij Sleutelstad in Leiden werden 3.810 cadeaus ingezameld en ook de inwoners van de Bollenstreek wisten de studio van Bo te vinden: daar werden 1.531 cadeaus langsgebracht. In de grootste stad van de regio, Den Haag, wisten Den Haag FM en Radio West in de Centrale Bibliotheek daar nog 39.226 cadeaus bij op te tellen, wat het totaal op 47.459 bracht.

