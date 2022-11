Vanaf maandag 14 november staan de uitzendingen bij Den Haag FM en Radio West vijf dagen lang in het teken van de inzamelactie Sintvoorieder1. Tijdens de actieweek worden cadeaus ingezameld voor kinderen die anders geen cadeau zouden krijgen met Sinterklaas; kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien. Dat gaat in de grote steden om een op de negen kinderen.

Sintvoorieder1

Stichting Sintvoorieder1 verzorgt pakketten voor kinderen van 0 tot 18 jaar en zorgt dat deze bij de juiste kinderen terecht komen. De doelstelling van de actie is om in vijf dagen 20.000 cadeaus in te zamelen.

Inzamelen

De cadeaus worden ingezameld via de actie bij Den Haag FM en Radio West in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Van maandag 14 november tot en met vrijdag 18 november kan je van 6.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds cadeautjes doneren.

Meer omroepen

Vorig jaar werden er 9.540 pakketjes ingezameld, maar toen organiseerde Den Haag FM nog in haar eentje de inzamelingsactie voor Sintvoorieder1. Dit jaar werkt Den Haag FM niet alleen samen met Omroep West, maar ook met lokale omroepen in de rest van de regio, zoals Sleutelstad (Leiden), Studio Alphen (Alphen aan den Rijn en omgeving) en BO (Bollenstreek). Samen zetten zij zich in om 20.000 cadeaus in te zamelen.

Meer informatie: https://www.denhaagfm.nl/sintvoorieder1