Dit jaar bestaat de lokale publieke omroep 50 jaar. Van 30 september tot en met 5 oktober staat dit jubileum centraal, met een week vol festiviteiten, bijzondere uitzendingen en evenementen, georganiseerd door de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). Hoogtepunten van deze week zijn onder andere een bezoek van Koning Willem-Alexander, de publicatie van een jubileumboek, en de uitreiking van de Lokale Media Awards.

Hoogtepunten van de jubileumweek

De jubileumweek biedt tal van activiteiten en evenementen, waarvan het bezoek van Koning Willem-Alexander aan de lokale omroep in Oss op woensdag 2 oktober een hoogtepunt is. Tijdens dit bezoek ontvangt de Koning het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘50 jaar Lokale Omroep – Het Verhaal van Lokaal’, geschreven door radiohistoricus Arjan Snijders. Het boek geeft een uniek inzicht in de ontwikkeling van de lokale omroepen en bevat bijdragen van bekende mediaprofessionals zoals Astrid de Jong.

Ook staat een speciale NOS-uitzending op het programma, waarin voormalige medewerkers van lokale omroepen – nu werkzaam op nationaal niveau – hun ervaringen delen. De populaire podcast Dit Was De Radio, gepresenteerd door Harm Edens, Arjan Snijders en Ron Vergouwen, wijdt twee speciale afleveringen aan het belang van de lokale omroepen in Nederland.

Uitreiking Lokale Media Awards

De jubileumweek wordt afgesloten met een feestelijke uitreiking van de Lokale Media Awards op zaterdagavond 5 oktober in Gooiland, Hilversum. Deze prijzen belonen de meest creatieve, innovatieve en impactvolle producties van lokale omroepen door het hele land, en benadrukken de belangrijke bijdrage van deze omroepen aan de Nederlandse media.

