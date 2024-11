Het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen is uitgereikt aan de betaalde medewerkers en 130 vrijwilligers van RTV NOF.

Twaalfde keurmerk

De lokale omroep, actief in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel, is de twaalfde in Nederland en de eerste in Friesland die dit keurmerk heeft behaald. Het keurmerk weerspiegelt de inzet van de omroep om serieuze stappen te zetten naar een professionele organisatie, zowel op het gebied van journalistiek als bedrijfsvoering.

Professionele lokale omroep

Sven Keizer (directeur-bestuurder) en Harm Weistra (hoofdredacteur) vormen de dagelijkse leiding van RTV NOF en namen trots het keurmerkcertificaat in ontvangst: “RTV NOF heeft in 2024 grote stappen gezet, zowel inhoudelijk als organisatorisch. We werken vol ambitie aan verdere groei en hopen op snelle, structurele financiering voor streekomroepen, zodat we ook in de toekomst sterke lokale journalistiek en programma’s kunnen blijven bieden. Dit keurmerk zien we als een beloning voor alle mensen en samenwerkingspartners die zich dagelijks met ons inzetten om het succes van RTV NOF verder uit te bouwen.”

Meer informatie op de website van NLPO.