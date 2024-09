NPO Radio 5 staat zaterdag 31 augustus tijdens De Dag van de Zeezenders in het teken van de roemruchte radiozenders van weleer. Deze maand is het 50 jaar geleden dat zeezenders zoals Radio Veronica, Radio Noordzee, Atlantis, Mi Amigo en Radio Caroline door de anti-piratenwet moesten stoppen met hun uitzendingen voor de Nederlandse kust.

Einde Radio Veronica

Met name het dramatische einde van Radio Veronica ging de geschiedenisboeken in en staat menigeen nog in het geheugen gegrift. De legendarische dj Rob Out sloot de laatste uitzending af met de woorden ‘Met het afscheid nemen van Veronica, sterft ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt mij… voor Nederland’.

Herinneringen

Op zaterdag 31 augustus worden op NPO Radio 5 tussen 06.00 en 18.00 uur met direct betrokkenen herinneringen opgehaald. De dj’s van NPO Radio 5 nemen luisteraars met muziek, verslaggeving & interviews een dag lang mee in een nostalgische reis terug in de tijd.

Verhalen

Achtereenvolgens hebben Jan Rietman, Felix Meurders, Erik de Zwart, Hans Schiffers en Bart van Leeuwen aandacht voor verhalen van voormalige zeezender-dj’s en hun publiek van toen. Ook wordt stilgestaan bij de verschillende ‘hittip’-schijven van de zenders en komen tal van bekende jingles en commercials van weleer voorbij. Bart van Leeuwen sluit af met een bijzondere gast: Lex Harding.

Erik de Zwart

Erik de Zwart is tussen 14.30 en 18.00 uur te horen met bijdragen vanaf het Veronica-zendschip, de Norderney, vanuit Amsterdam. De Zwart praat daar met DJ’s en muzikanten uit de zeezender-periode.

Muziek

De hele dag komt de beste muziek uit de jaren zestig en zeventig voorbij. Met uiteraard ook volop aandacht voor artiesten van eigen bodem, van Patricia Paay tot The Cats, van Cornelis Vreeswijk tot Golden Earring(s).

