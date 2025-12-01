Per 2 december voegt Ziggo vijf nieuwe radiozenders toe aan haar digitale radio-aanbod. Het gaat om o.a. Radio Noordzee, CREAM, Radio JND en Kiss FM.

Vijf nieuwe radiozenders

Ziggo breidt haar aanbod van radiozenders per dinsdag 2 december uit met vijf nieuwe radiozenders. Daarnaast is Tukker FM vanaf 2 december landelijk te beluisteren bij Ziggo. Een overzicht van de wijzigingen:

Op kanaal 823 wordt Radio Noordzee toegevoegd. De radiozender is eerder dit jaar al van start gegaan via FM en DAB+. De radiozender van Talpa “ brengt elk moment van de dag van de leukste en beste Nederlandstalige muziek”, aldus de aanbieder . Verder worden 4EVER49 Radio (kanaal 863), KISS FM (kanaal 864), Radio JND (kanaal 867) en CREAM (kanaal 865) toegevoegd. Via de Mediabox van Ziggo zijn deze radiozenders vanaf morgen te vinden in de Radio app.

Tukker FM

De regionale commerciële radiozender Tukker FM was al in een deel van het verzorgingsgebied van de aanbieder te beluisteren via kanaal 908 maar is vanaf dinsdag 2 december in heel Nederland via Ziggo te beluisteren via kanaal 866.

Meer informatie over de zenderuitbreiding vind je hier.