Ziggo Sport verliest ook rechten Premier League aan Viaplay

De nieuwe streamingdienst Viaplay gaat vanaf 2022 de voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League uitzenden. Momenteel zendt Ziggo Sport de wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie van Engeland nog uit.

Ziggo Sport verliest weer rechten

Nordic Entertainment Group (NENT Group), de eigenaar van Viaplay, heeft de rechten voor de Premier League binnengehaald voor de periode 2022 tot en met 2028. Eerder verloor Ziggo Sport al de rechten van de Formule 1 aan Viaplay. Vanaf het seizoen 2022/2023 zijn de wedstrijden uit de Engelse Premier League dus ook niet meer te zien op Ziggo Sport maar op de nieuwe streamingdienst Viaplay.

Streamingdienst

Viaplay is een streamindienst die eigendom is van de Nordic Entertainment Group (NENT Group). Viaplay is momenteel beschikbaar in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland, Estland, Letland en Litouwen. In augustus volgt de lancering in Polen en eind 2021 in de VS, gevolgd door Nederland in het eerste kwartaal van 2022 en vervolgens nog vier landen tegen eind 2023.

Formule 1, voetbal en meer

Elk seizoen zijn er op Viaplay 380 wedstrijden uit de Premier League te zien op de streamingdienst. De streamingdienst gaat begin volgend jaar van start in Nederland en zal naast de Formule 1 ook dartwedstrijden uit de PDC en voetbal uit de Bundesliga gaan uitzenden. Daarnaast zijn er diverse series en films te zien via de dienst. Meer informatie over beschikbaarheid van de dienst en abonnementsprijzen wordt later dit jaar bekend.