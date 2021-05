Viaplay gaat meer dan alleen Formule 1 uitzenden

De nieuwe streamingdienst Viaplay die begin 2022 in Nederland wordt gelanceerd gaat meer dan alleen de Formule 1 uitzenden.

Streamingdienst

Viaplay is een streamindienst die eigendom is van de Nordic Entertainment Group (NENT Group). Viaplay is momenteel beschikbaar in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland, Estland, Letland en Litouwen. In augustus volgt de lancering in Polen en eind 2021 in de VS, gevolgd door Nederland in het eerste kwartaal van 2022 en vervolgens nog vier landen tegen eind 2023.

Bundesliga

Naast de Formule 1 gaat de nieuwe streamingdienst ook het voetbal uit de Bundesliga uitzenden. NENT Group heeft hiervoor de rechten tot 2029 binnengehaald. Viaplay zal elk seizoen meer dan 300 live-wedstrijden van de Bundesliga en Bundesliga 2 uitzenden, evenals de Duitse Supercup, de Bundesliga promotie- en degradatie-play-offs. De Bundesliga-uitzendingen van Viaplay worden voorzien van Nederlands commentaar en studioprogrammering.

Originele Viaplay-content

Naast het sportportfolio is NENT Group producent van Original-dramaseries in Scandinavië, met voor 2021 alleen al meer dan 40 geplande premières. Viaplay zal een breed scala aan Scandinavische en internationale Viaplay Original-series en -films uitzenden, waaronder lokale Nederlandse Viaplay Originals. Het aanbod zal geleidelijk aan worden vergroot. Daarnaast heeft NENT Group langdurige relaties met grote Amerikaanse en internationale studio’s.

“Ideale markt”

Anders Jensen, President & CEO van NENT Group: “Nederland is een ideale markt voor Viaplay en een zeer aantrekkelijke volgende stap in onze ambitie om Europees streamingkampioen te worden. Onze langdurige en multi-markt partnerships met belangrijke eigenaren van sportrechten, samen met ons steeds grotere aanbod van originele content, zullen ons in staat stellen om Nederlandse kijkers iets unieks te bieden. Wanneer we Viaplay naar een nieuwe markt brengen, zoeken we altijd naar kansen om te groeien, te innoveren en te leiden. Nederland scoort op al deze punten.”

De lanceringsdatum, tarieven en pakketten van de nieuwe streamingdienst in Nederland worden later bekendgemaakt.