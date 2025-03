Met ingang van komend weekeinde zijn alle live-verslagen van de Formule 1 met Olav Mol weer te horen via Grand Prix Radio in Nederland. De radiozender heeft een overeenkomst gesloten met Viaplay.

“Twee jaar afwezigheid”

“Na een afwezigheid van twee jaar maakt Grand Prix Radio met deze samenwerking een sterke comeback op de Nederlandse markt. De samenwerking met Viaplay biedt Formule 1-fans maximale flexibiliteit. Het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij is nu overal te beluisteren“, aldus de radiozender op haar website.

De afgelopen twee jaar was het alleen mogelijk via een Belgische omweg te luisteren naar de live-verslagen van Olav Mol via Grand Prix Radio. Vanaf komend weekend is dit weer mogelijk via de Nederlandse website van Grand Prix Radio, diverse digitale radiopakketten zoals Ziggo en KPN en via DAB+.

“Enthousiast”

Olav Mol en Alexander Stevens, eigenaren van Grand Prix Radio, reageren enthousiast op de samenwerking met Viaplay. “Wij zijn enorm trots dat we na twee jaar met een België-constructie weer terugkeren op de Nederlandse markt. Formule 1 en Grand Prix Radio horen bij elkaar. Dankzij Viaplay kunnen we de fans weer geven waar ze al die tijd om vroegen. Of je nu onderweg bent, thuis op de bank zit of op het circuit staat – Grand Prix Radio is er altijd en overal.“