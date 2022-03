Per vandaag is Grand Prix Radio te beluisteren via het digitale radiopakket van Ziggo.

Radiozender rond autosport

Grand Prix Radio is een radiozender die zich volledig richt op autosport in de breedste zin des woords en uitzendt via Internet. Grand Prix Radio is een initiatief van Formule 1-commentator Olav Mol en voormalig Veronica-DJ Alexander Stevens.

Verslag races

De radiozender beschikt over de radiorechten in Nederland voor het uitzenden van Formule 1 races tot en met 2023. Via Grand Prix Radio zullen dus ook komend seizoen alle wedstrijden van de Formule 1 live te volgen zijn met commentator Olav Mol.

Ziggo

Per vandaag is de radiozender ook te beluisteren via het digitale radiopakket van Ziggo op kanaal 861. Daarnaast is de radiozender te beluisteren via de radio-app op de Mediabox. Meer informatie via de website van de radiozender.