Grand Prix Radio verkrijgt Formule 1-radiorechten voor 2020-2023

Grand Prix Radio beschikt vanaf heden over de radiorechten voor de komende drie Formule 1-seizoenen. Dat betekent dat de online radiozender niet alleen live en ter plaatse verslag mag doen van elke training, kwalificatie en race, maar ook interviews kan afnemen met de Formule 1-coureurs.

Marketingpartner

Grand Prix Radio wordt daarnaast ook marketingpartner van Formula One Management en zal hiervoor de nodige promotionele activiteiten verzorgen. Grand Prix Radio is het enige Nederlandstalige radiostation dat live aanwezig mag zijn vanaf de circuits die deel uitmaken van het officiële Formule 1-wereldkampioenschap.

Coronavirus

Het verwerven van deze rechten betekent dus dat de radiozender vanaf nu bij elke race aanwezig zou mogen zijn. Echter, door de maatregelen die de FIA heeft geïnstalleerd als reactie op de COVID-19 pandemie, zal dat pas gebeuren als de pers weer vrij aanwezig mag zijn en Grands Prix weer met publiek verreden kunnen worden.

“Trots”

“We zijn ongelooflijk trots op deze bijzondere deal met Formula One Management, dank daarvoor ook aan Ballentine Tax & Legal voor hun inzet”, aldus Olav Mol, mede-oprichter van Grand Prix Radio. “Dit is iets unieks voor Nederland en ik vind het fantastisch dat we op deze manier een nieuw pad gaan bewandelen in de Formule 1. Het wordt nog wel een uitdaging om direct vanaf het begin voor de volle honderd procent invulling te geven aan wat we mogen, maar met de moderne communicatiemogelijkheden die we tot onze beschikking hebben, gaat dat vast goedkomen. De sport leeft meer en meer in ons land en Grand Prix Radio kan de vele fans nu nog meer content leveren met dit Nederlandse Formule 1-radiostation.”

Promotie

De samenwerking met Formula One Management zorgt er ook voor dat Grand Prix Radio nu een rol gaat spelen in promotionele activiteiten van FOM. Zo zal de radiozender bijvoorbeeld een actieve rol spelen in het introduceren van de Formula 1 Pro TV app in Nederland, waarmee toegang verkregen wordt tot exclusieve F1-content in beeld en geluid.

Nederland

Grand Prix Radio is te horen in het complete Koninkrijk der Nederlanden en de website zal ook alleen vanuit daar te bezoeken zijn. Meer informatie via https://www.grandprixradio.nl/

Sociale media: