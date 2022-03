Er is veel belangstelling voor de nieuwe app van Grand Prix Radio om het commentaar van Olav Mol bij de races van de Formule 1 te synchroniseren met de beelden van Viaplay of F1TV Pro. De website en app zijn zaterdag lastig te bereiken. De radiozender werkt aan een oplossing.

Nieuwe app

Voorafgaand aan het eerste Grand Prix-weekend van 2022 is de vernieuwde Grand Prix Radio-app te vinden in de verschillende App Stores. Op veler verzoek van de luisteraars is er gehoor aan gegeven om de nieuwe functie te introduceren in de Grand Prix Radio-app. De makers van de app hebben dankzij “een knap staaltje techniek” het voor elkaar gekregen dat de racefan het geluid met commentaar gelijk kan leggen met de zender waar de fan naar kijkt. Dit gebeurt door middel van een ‘slider’. Hiermee is het mogelijk om het vertrouwde commentaar van Olav Mol ook bij de beelden die worden doorgegeven door Viaplay of F1TV Pro toe te voegen.

Exclusief via de app of website

Grand Prix Radio is ook via andere bronnen te beluisteren zoals via KPN, Ziggo, Tunein of Nederland.fm, wees ervan bewust dat de slider via deze bronnen niet beschikbaar is en je het commentaar dan niet gelijk kan trekken met het beeld. Dat is alleen mogelijk via de App of via de website van Grand Prix Radio. Een complete uitleg is te vinden via de website van Grand Prix Radio.

Veel belangstelling

Er bestaat veel belangstelling voor de nieuwe mogelijkheid. Zelfs zoveel dat de app en website van de radiozender momenteel overbelast zijn. “Wij zijn hard aan het werk om dit op te lossen zodat jij het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij kan luisteren”, aldus de radiozender.

Sociale media: