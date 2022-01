Formule 1-commentator Olav Mol is bezig met het ontwikkelen van een app die het mogelijk maakt de wedstrijdbeelden van de Formule 1 te synchroniseren met zijn commentaar op Grand Prix Radio. Dit bericht Grand Prix Radio op haar website.

Viaplay

De wedstrijden van de Formule 1 zijn met ingang van dit seizoen niet meer te zien via Ziggo Sport maar via de nieuwe streamingdienst Viaplay. Deze dienst gaat in maart van dit jaar van start. Ziggo behoudt nog wel de rechten om samenvattingen uit te zenden van de wedstijden. Viaplay gaat met een nieuw team van verslaggevers en analisten de Formule 1 in de Nederlandse huiskamers brengen. Olav Mol blijft echter wel te horen via de online radiozender Grand Prix Radio en bij de samenvattingen op Ziggo.

Radiorechten

De online radiozender Grand Prix Radio beschikt echter nog wel over de radiorechten voor de Formule 1-races. “Ziggo behoudt wel de samenvattingen en de cafés en met Grand Prix Radio heb ik de radiorechten voor internet in handen”, aldus Mol op de website van Grand Prix Radio. Zijn commentaar bij de kwalificaties en de races is al een aantal jaar via deze website live te horen.

Straks wordt het mogelijk dat de audio wordt gesynchroniseerd met de uitzending op televisie of de telefoon via een speciale app.

Vanuit Hilversum

Ondanks dat Mol graag de races zou willen bezoeken om vanaf daar het commentaar te verzorgen, is het voor nu nog in principe vanuit Hilversum. ”Mocht zich een sponsor melden, dan ga ik graag weer op pad, naar de circuits.” Wat er ook gebeurt: “De vertrouwde stem blijft, dat hoe dan ook.”