Olav Mol en Jack Plooij zullen komend jaar gewoon te zien zijn bij Ziggo Sport. In navolging van Rob Kamphues en Robert Doornbos, die volgend jaar bij het Race Café blijven, zullen er zodoende voor de Nederlandse tv-kijker nog steeds de vertrouwde gezichten te zien zijn bij de sportzender.

Formule 1

Olav Mol en Jack Plooij hebben jarenlang voor Ziggo Sport het commentaar en pitverslag voor hun rekening genomen. Nu de uitzendrechten volgend jaar verhuizen van Ziggo Sport naar de nieuwe streamingdienst Viaplay was het lange tijd onzeker of de presentatoren nog te zien zouden zijn op de televisie. Viaplay heeft aangegeven qua verslaglegging een andere weg in te slaan. Mol en Plooij blijven echter werken voor Ziggo Sport. De sportzender blijft ook samenvattingen van de Formule 1 uitzenden.

Verheugd

Olav Mol en Jack Plooij zijn zelf ook verheugd met de blijvende samenwerking. “Ziggo Sport is de laatste jaren gegroeid tot de meest complete race-zender van Nederland. Ook al is de invulling wat betreft de Formule 1 nu anders geworden, wij zien nog legio mogelijkheden om Ziggo Sport en alle kijkers van veel inside informatie te voorzien. We doen dit werk al jarenlang met groot plezier en zijn ook zeker van plan om dat nog lang te doen.” Ook Rick Winkelman en Rob van Gameren blijven werkzaam voor de sportzender.

Samenvattingen

Eerder was al bekend geworden dat Ziggo Sport volgend seizoen samenvattingen blijft uitzenden van de Formule 1. De komende jaren zijn de samenvattingen van alle vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en wedstrijden van de Formule 1 iedere avond in het raceweekend te zien op Ziggo Sport en via de kanalen van Ziggo Sport Totaal.

Finale

Ziggo maakt de Ziggo Sport uitzendingen rondom de ontknoping van het Formule 1 van dit seizoen seizoen dit weekend voor heel Nederland gratis beschikbaar. Van vrijdag 10 december tot en met maandag 13 december zijn alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race van de Grand Prix van Abu Dhabi in alle Nederlandse tv-huishoudens gratis te zien.

